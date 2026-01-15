На Камчатке студенческие отряды расчищают город после циклонов

К работам привлекли более 20 человек

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Более 20 человек из числа регионального отделения студенческих отрядов на Камчатке привлечены к снегоочистке краевого центра в период прохождения мощных циклонов, сообщили ТАСС в общественной организации.

"В первую очередь ребята направились на помощь с расчисткой пяти частных домов по адресам, где проживают люди с ОВЗ и ветераны Великой Отечественной войны. Всего к снегоочистке привлечено более 20 человек", - рассказали в региональном отделении Российских студенческих отрядов.

В условиях сложной транспортной ситуации правительство края организует доставку волонтеров и оборудования в труднодоступные места, где проводится расчистка территории. Планируется, что студотрядовцы будут расчищать город и после циклона 15 января.