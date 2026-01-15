На Крещение в Приморском крае прогнозируют мороз

По прогнозам, низкие температуры в регионе могут удерживаться до конца января

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Крещенские морозы могут крепнуть и удерживаться в Приморье до конца января, при этом серьезных снегопадов не ожидается. Об этом ТАСС сообщил начальник Примгидромета Борис Кубай.

Синоптик отметил, что после прохождения активного циклона 10 января, над Приморским краем осуществляется непрерывное движение воздушных масс вдоль меридиана с севера на юг. В результате с севера на юг устойчиво поступает арктический холод, который не успевает прогреваться за счет более теплого моря.

"Температура воздуха во многих районах Приморского края стала ниже нормы на 2-4 градуса, а кое-где на севере - и более. Чтобы температура воздуха существенно пошла вверх, необходимо, чтобы характер атмосферной циркуляции изменился с меридионального на широтный, обеспечивающий перенос воздушных масс не с севера на юг, а с запада-юго-запада на восток. Сегодняшние расчеты показывают, что этого не произойдет, как минимум, до конца января. Это означает, что крещенские морозы еще могут крепнуть и удерживаться в нашем крае, как минимум, до конца января. При этом серьезных снегопадов не ожидается, а пульсирующий ветер ощущение холода будет усугублять", - рассказал Кубай.

По состоянию на четверг, по данным Примгидромета, на дорогах края местами снежный накат, гололедица. Ветер северный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха от минус 12 до минус 17 градусов, на побережье и юго-востоке от минус 4 до минус 9 градусов.