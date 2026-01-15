СК заочно обвинил Каю Каллас в уничтожении советских памятников

Также обвинения предъявили государственному секретарю Госканцелярии Эстонии Таймару Петеркопу и министру культуры Литвы Симонасу Кайрису, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Leo Correa

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение в уничтожении памятников советским воинам заместителю председателя Еврокомиссии, главе дипломатической службы ЕС Кае Каллас, государственному секретарю Госканцелярии Эстонии Таймару Петеркопу и министру культуры Литвы Симонасу Кайрису. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия со дня образования ведомства.

"Мы видим, как уничтожаются памятники советским воинам на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Германии, Болгарии, Молдове, Чехии, Австрии, Швейцарии и других странах. Причем около половины советских мемориальных объектов уничтожены по решению должностных лиц органов власти этих государств, остальные повреждены русофобами и националистами. За совершение таких преступлений в качестве обвиняемых заочно привлечены 255 иностранных граждан. В их числе заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас, государственный секретарь Госканцелярии Эстонии Таймар Петеркоп, министр культуры Литвы Симонас Кайрис и другие", - отметил Бастрыкин. Всего СК РФ возбуждено 164 уголовных дела об уничтожении советских памятников за рубежом.

Он подчеркнул, что власти некоторых стран быстро забывают о значимых событиях. "На фоне царящей на Западе антироссийской риторики там пытаются дискредитировать нашу страну, переписать историю, забыв о роли советского народа-победителя, освободившего эти страны от фашизма", - сказал Бастрыкин. Он отметил, что СК продолжает тщательно следить за происходящими событиями, в том числе за рубежом, и давать правовую оценку подобным фактам преступных действий, посягающих на историческую память и российские традиционные духовно-нравственные ценности.

В феврале 2024 года Кая Каллас, будучи еще премьер-министром Эстонии, и госсекретарь Таймар Петеркоп были объявлены МВД России в розыск по уголовной статье.

