Максимальная выплата по больничному за неделю составит почти 48 тыс. рублей

Размер пособия по нетрудоспособности зависит от стажа и среднего заработка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Максимальный размер выплат по больничным листам в России в 2026 году за семь дней болезни составит 47 791 рубль, за две недели - более 95 тыс. рублей. Это следует из подсчетов ТАСС.

Ранее Социальный фонд России сообщал, что максимальная выплата по больничному листу в день составит 6 827,4 рубля. Следовательно, за неделю болезни максимальная сумма выплат достигнет 47 791 рубля. За две недели больничного максимальные выплаты могут составить 95 583 рубля.

Размер пособия по нетрудоспособности зависит от стажа и среднего заработка. Если стаж менее 5 лет, пособие составляет 60% среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет - 80%, а при стаже более 8 лет - 100%. Средний заработок рассчитывается на основе выплат за последние два года, по которым уплачивались страховые взносы.

Согласно законодательству РФ, больничные выдаются работникам при болезни или травме, болезни ребенка или другого члена семьи, за которым нужен уход, а также по беременности и родам и в ряде других случаев. С 2022 года выдача листков нетрудоспособности осуществляется только в электронном виде.