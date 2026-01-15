Курорт Шерегеш за новогодние праздники посетили свыше 238 тыс. человек

Этот результат соответствует показателям 2025 года, сообщили в региональном Министерстве туризма

КЕМЕРОВО, 15 января. /ТАСС/. Более 238 тыс. человек отдохнули на новогодних выходных на горнолыжном курорте "Шерегеш". Этот результат соответствует показателям 2025 года, сообщили ТАСС в Министерстве туризма Кемеровской области.

"В новогодние и рождественские праздники в сезоне 2025/2026 на спортивно-туристическом комплексе "Шерегеш" зафиксировано 238 389 посещений. Традиционно загрузка гостиниц на курорте на новогодние праздники составляет 88-90%. В этом году она осталась на таком же уровне", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в новогодние праздники сезона 2023/2024 Шерегеш посетили 184,5 тыс. туристов, в сезон 2024/2025 было зафиксировано 237,1 тыс. посещений. Для удобства туристов поезд "Шерегеш-экспресс" в новогодние праздники курсировал ежедневно.

В других районах области, например, на территории комплекса "Танай" подготовлены девять трасс разных уровней сложности, а также трасса для сноутюбинга с автоматическим подъемником. С 1 по 7 января здесь проходила специальная праздничная программа. На курорте "Горная Саланга" организованы семейные развлекательные мероприятия, включающие мастер-классы, уличные активности и развлекательные шоу. Кроме этого, кузбасские туроператоры разработали обзорные снегоходные маршруты, фрирайд-туры, догтрекинг, автобусные экскурсии, а также комбинированную автобусно-снегоходную экспедицию с посещением Азасской пещеры.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. Его развитие включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, утвержденную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Комплекс включает в себя 21 канатную дорогу, 34 трассы разного уровня сложности протяженностью более 61 км. Работают 64 гостиницы. В прошлом году курорт посетили 1,3 млн туристов, в 2026 году ожидается свыше 1,6 млн человек.