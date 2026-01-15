В СФ предупредили о мошенничестве при бронировании "отказных туров"

По словам сенатора Артема Шейкина, для обмана людей злоумышленники создают фейковые чаты, выдавая себя за частных посредников или организаторов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мошенники зачастую выдают себя за туроператоров, предлагая в социальных сетях по привлекательным ценам "отказные туры", которых на самом деле не существует. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Сегодня схемы, связанные с бронированием туров, становятся все более массовыми из-за повышенного спроса. <…> В качестве отдельной категории здесь можно выделить турфирмы-однодневки и псевдоагентства, которые занимаются перепродажей "отказных туров" через группы в социальных сетях и посредством публикаций соответствующих объявлений. На первый взгляд предложения выглядят правдоподобно, но никакого туроператора на деле не существует, а реальная бронь не оформляется", - сказал сенатор.

Кроме того, по словам Шейкина, для обмана людей злоумышленники создают фейковые чаты, выдавая себя за частных посредников или организаторов "закрытых туров".

"Они предлагают оплатить путевку напрямую, обещают большие скидки и исчезают сразу после перевода денег. Такие же риски существуют и при переходе по ссылкам на сайты, которые внешне почти неотличимы от известных туристических сервисов. Фальшивые домены, копии логотипов и интерфейсов создают полную иллюзию подлинности и надежности процедуры покупки и оформления туров, но все введенные данные - от паспортных до банковских - в итоге уходят в руки мошенникам", - объяснил парламентарий.

Чтобы не стать жертвой подобных схем, важно осуществлять бронирование только через официальные сайты туроператоров или крупные легальные платформы, проверяя доменное имя, а также наличие лицензии, сказал Шейкин. "Кроме того, нельзя переводить деньги частным лицам без оформления соответствующего договора или квитанции, а сами расчеты должны проводиться только через официальные платежные системы. Если туроператор предлагает общение исключительно через мессенджеры - это повод насторожиться", - заключил он.