Кошки из России на мировом конкурсе в Хорватии выступали под флагом страны

Хозяйка абиссинского кота-победителя из РФ Дарья Грузинова сообщила, что с точки зрения мировой ситуации напряженных моментов не было

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Эксперты относились справедливо к участникам из РФ на международной выставке-конкурсе кошек "Олимпия шоу" в Хорватии. Россию представляли около 10 котов, все они выступали под флагом страны, рассказала хозяйка абиссинского кота-победителя из РФ Дарья Грузинова

"Во взаимоотношениях участников все было спокойно. Оценка экспертов на конкурсе тоже была справедливая, большая часть из них была рада видеть нас, кто-то уже давно знаком с российскими заводчиками. Никаких проблем не было", - отметила она и добавила, что от России в конкурсе принимали участие около 10 котов.

С точки зрения мировой ситуации, по словам хозяйки кота, напряженных моментов не было. "Более того, даже в самом начале выставки были представлены флаги участников всех стран, которые присутствовали на "Олимпии". Российский флаг там был тоже, естественно", - сказала собеседница агентства.

Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк одержал победу в рейтинге Всемирной федерации кошек в 2025 году, обойдя 1,5 тыс. других котов из разных стран мира. Он набрал более 19,7 тыс. баллов среди почти 1,5 тыс. участников рейтинга. Победителя среди котов отбирали по балльно-рейтинговой системе. В течение года коты должны были участвовать в различных выставках, где их оценивали эксперты международного уровня из разных стран.

Грузинова отметила, что кот ради победы в рейтинге проехал 74 тыс. км по миру и посетил около 40 выставок разных стран. Она также добавила, что кот намеренно оставлен в разведение для продолжения рода.