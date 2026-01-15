В ДНР намерены создать интернет-портал с 3D-турами для аренды госимущества

Единая цифровая платформа будет содержать подробное описание каждого объекта

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Власти ДНР планируют создать единую цифровую платформу для желающих арендовать объекты госимущества, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минимущества.

"Для повышения доступности информации планируется создание Единой цифровой платформы - централизованного онлайн-ресурса, где будет представлена полная и актуальная информация обо всех доступных к аренде объектах государственного имущества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что портал будет содержать подробное описание каждого объекта, включая адрес, площадь, назначение, этажность, техническое состояние, данные об инженерных системах, поэтажные планы. На платформе разместят фото объектов и 3D-туры. Также будет указана стартовая плата и условия аренды. В планах - предоставить возможность подачи и отслеживания статуса заявок онлайн.

В феврале 2025 года в Минцифры ДНР сообщили ТАСС о подготовке электронной системы учета имущества.