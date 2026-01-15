Депутат Ивлев: киевский режим не борется с подкупами в Верховной раде

Украинская власть после майданного переворота много лет живет вне правового поля, сообщили в Госдуме

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Киевский режим не борется с коррупцией и подкупами в различных ветвях управления страной, в том числе в Верховной раде, чтобы сохранить свою власть. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Читайте также Новые обыски и "разоблачение". Что известно о коррупционном скандале на Украине

"Киевская власть после майданного переворота много лет живет вне правового поля. Деятельности различных ветвей власти, в том числе и Верховной раде, присущи подкупы, прослушки, воровство и коррупция. Борьба с этими явлениями не ведется, более того, лица, близкие к киевскому режиму беспрепятственно покидают страну даже при начавшихся процессуальных действиях", - сказал он, добавив, что таким образом киевский режим надеется выбить возможных конкурентов и сохранить свою власть.

Ранее украинские СМИ сообщили, что антикоррупционные органы Украины всю ночь проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Позже информацию об обысках подтвердила сама лидер украинской партии Юлия Тимошенко. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что экс-премьеру предъявлены обвинения. Дело открыто по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о депутатах. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.