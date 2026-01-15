Бастрыкин: СК избавит коррупционеров от наворованного

Председатель Следственного комитета сообщил, что за 15 лет в суды направлено 147 тыс. уголовных дел о коррупции против 160 тыс. обвиняемых.

Редакция сайта ТАСС

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин © Пресс-служба СК РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ работают над тем, чтобы избавить от наворованного коррупционеров, которые убеждены в собственной безнаказанности. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия образования ведомства.

"На мой взгляд, ими [коррупционерами] движет желание обогатиться любым путем, а еще иллюзорная убежденность в собственной безнаказанности и отсутствие совести. Мы неустанно работаем над тем, чтобы избавить их как от заблуждений, так и от наворованного, а заодно и народ от их присутствия на период лишения свободы", - отметил он.

Бастрыкин сообщил, что за 15 лет в суды направлено 147 тыс. уголовных дел о коррупции в отношении 160 тыс. обвиняемых. По таким уголовным делам возмещено 77 млрд рублей причиненного ущерба, арестовано имущество коррупционеров на 225 млрд рублей. По его словам, с 2011 года стало выявляться и расследоваться больше фактов взяточничества. "Только за 9 месяцев прошедшего года расследовано 5,4 тыс. фактов получения взяток и 6,3 тыс. фактов дачи взяток, что в два раза выше показателей 2011 года", - уточнил Бастрыкин.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00 мск.