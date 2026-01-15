В Москве ожидаются гололедица и до 8 градусов мороза

В ночь на 16 января температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Облачная погода, гололедица и температура до минус 8 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 8 до минус 6 градусов. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 9 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от минус 10 до минус 5 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 12 градусов.

В Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за тумана и изморози до 09:00 мск и гололедицы до 21:00 четверга.