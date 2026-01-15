Бастрыкин: с начала СВО жертвами украинских обстрелов стали более тысячи человек

По словам председателя Следственного комитета России, среди погибших было 39 детей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Украинским атакам с начала проведения специальной военной операции подверглись 44 региона России вне зоны СВО, зафиксировано свыше 11 тыс. обстрелов и терактов с применением БПЛА, жертвами которых стали более 1 тыс. человек, в том числе 39 детей. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"С начала специальной военной операции возбуждено 4 338 уголовных дел по фактам украинских обстрелов артиллерийским и ракетным вооружением, атак с применением беспилотных летательных аппаратов на территории 44 субъектов Российской Федерации, расположенных вне границ СВО, а также вторжения в августе 2024 года на территорию России. Следствием зафиксировано свыше 11 тыс. обстрелов и террористических атак указанных территорий. В результате данных преступных действий установлена гибель 1 074 мирных жителей, из них 39 детей. Ранения различной степени тяжести получили 5 181 человек, из них 328 несовершеннолетних", - сказал глава СК.

Он подчеркнул, что по всем таким фактам возбуждены уголовные дела.

Бастрыкин сообщил, что в ходе расследования этих преступлений следователи принимают меры к установлению всех причастных к их совершению лиц, включая командиров подразделений ВСУ, отдающих приказы о совершении атак. Он напомнил, что в России уже заочно осуждены командир 19-й отдельной ракетной бригады Украины Федор Ярошевич, командир 19-й отдельной ракетной бригады Ростислав Карпуша, командир 7-й бригады тактической авиации Евгений Булацик, командир 40-й бригады тактической авиации вооруженных формирований Украины полковник Владимир Кравченко и ряд других лиц. "Они отдавали подчиненным незаконные приказы о нанесении ракетных ударов по территории России. Продолжаем устанавливать и иных лиц, причастных к этим преступлениям", - заключил Бастрыкин.

