Соцработница помешала похитить деньги у московской пенсионерки

Преступника удалось задержать прямо у двери квартиры

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сотрудница учреждения "Мой социальный помощник" в Москве, заметив необычное поведение 80-летней подопечной, предотвратила крупное мошенничество и помогла задержать преступника прямо у двери квартиры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Москвичке Марине Александровне 80 лет. 10 лет о ней заботится сотрудник учреждения "Мой социальный помощник" Татьяна Субботина. Во время одного из визитов Татьяна сразу поняла - что-то не так. Пожилая женщина была в сильном стрессе: нервно теребила телефон, вздрагивала от каждого шума и путалась в словах", - сказал собеседник агентства.

Субботина, которую цитирует пресс-служба, отметила, что пенсионерка сначала не хотела ей ничего говорить, но соцработница уговорила ее решить проблему вместе. "Тогда она рассказала, что ей позвонили "сотрудники банка" и убедили, что нужно срочно перевести все сбережения на "безопасный счет", иначе она рискует потерять деньги. Они даже направили к ней на такси своего "представителя", который должен был доставить Марину Александровну в банк", - сказала Субботина.

Мошенник в этот момент был уже в пути, поэтому соцработнице нужно было действовать быстро, она успокоила подопечную, немедленно вызвала полицию и детально объяснила ситуацию. Благодаря ее бдительности правоохранители задержали лжекурьера прямо у дома Марины Александровны. Вместе с Субботиной пенсионерка написала заявление. В качестве дополнительной меры безопасности социальный помощник помогла ей установить самозапрет на кредиты через портал госуслуг.

В департаменте добавили, что пожилые люди из-за доверчивости и недостаточной осведомленности о новых схемах обмана часто становятся "мишенью" для преступников. Мошенники играют на страхе, доверии к официальным структурам и желании помочь близким.

"Если ваш пожилой родственник внезапно стал тревожным, рассказывает о "выгодных вкладах" или срочных переводах - поговорите с ним, объясните: ни один настоящий сотрудник банка не будет требовать перевода денег через таксиста или курьера. Лучший алгоритм - положить трубку и самому перезвонить в банк по номеру с официального сайта", - подчеркнули в департаменте.