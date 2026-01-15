ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Володин поздравил сотрудников СК с 15-летием образования ведомства

По словам председателя Госдумы, руководствуясь принципами законности и объективности, следователи решают важные задачи, направленные на обеспечение соблюдения прав граждан
Редакция сайта ТАСС
06:29

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета РФ с 15-летием образования ведомства. Об этом сообщается на сайте Думы.

"Поздравляю всех сотрудников и ветеранов с 15-летием образования Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По словам Володина, руководствуясь принципами законности и объективности, следователи решают важные задачи, направленные на обеспечение неукоснительного соблюдения прав граждан и укрепление правопорядка в нашей стране. 

Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия