Володин поздравил сотрудников СК с 15-летием образования ведомства

По словам председателя Госдумы, руководствуясь принципами законности и объективности, следователи решают важные задачи, направленные на обеспечение соблюдения прав граждан

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета РФ с 15-летием образования ведомства. Об этом сообщается на сайте Думы.

"Поздравляю всех сотрудников и ветеранов с 15-летием образования Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По словам Володина, руководствуясь принципами законности и объективности, следователи решают важные задачи, направленные на обеспечение неукоснительного соблюдения прав граждан и укрепление правопорядка в нашей стране.