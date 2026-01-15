В Новосибирской области создадут восемь турмаршрутов

Это необходимо для развития детского туризма

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют разработать восемь тематических туристических маршрутов совместно с промышленностью региона в рамках развития детского образовательного туризма. Это будет способствовать патриотическому воспитанию и профориентации школьников, сообщили в министерстве экономического развития региона.

Новосибирская область входит в десятку национального туристического рейтинга и занимает первое место по туристическому потоку в Сибирском федеральном округе. По данным Минэкономразвития региона, более 15 тыс. человек посетили промышленные, научные и образовательные объекты в 2024 году. В программе промышленного туризма участвуют около 50 предприятий. Турмаршруты включают промышленные, инвестиционные площадки, вузы, научные центры.

"До 2027 года в регионе планируется разработать восемь тематических турмаршрутов в кооперации с промышленными предприятиями. Модель также станет инструментом для патриотического воспитания и профориентации школьников. Систематически будут проводиться мероприятия для интеграции методик образовательного туризма в учебные планы, продвижению туристических маршрутов через цифровые платформы", - сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что с 2026 года регион вошел в число пилотных субъектов, которые примут участие в программе Агентства стратегических инициатив по образовательному туризму. В области внедрят целевую модель детского и молодежного образовательного туризма "Классная страна". С целью развития детского и молодежного туризма планируется создать системную программу, в работу включены органы власти, общеобразовательные организации, вузы, туроператоры и промышленность.