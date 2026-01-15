В Москве около 4 тыс. пар подали заявление в ЗАГС на новогодних праздниках

Всего для проведения церемоний в городе доступно свыше 60 площадок

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Около 4 тыс. столичных пар с 1 по 11 января подали заявление на регистрацию брака, а самым популярным днем для подачи заявления оказалось 10 января. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Ежегодно в первые недели января столичные ЗАГСы получают большое количество заявлений на регистрацию брака, в том числе потому что эти праздничные дни особенно популярны среди влюбленных для принятия столь важного решения. Всего с 1 по 11 января 3 915 столичных пар подали заявление на регистрацию брака. До 8 января сделать это можно было только онлайн, а с 9 января также и при личном визите. Самым востребованным днем для подачи заявления стало 10 января: 490 пар подали заявление в этот день", - сказала Уханева, слова которой приводит пресс-служба столичного управления ЗАГС.

В пресс-службе добавили, что 314 пар в Москве приняли решение создать семью в первый день нового года, а 7 января, в Рождество, столичные ЗАГСы получили 322 заявления. Чаще всего пары выбирали Дворец бракосочетания №1, Митинский дворец бракосочетания и Дворец бракосочетания №4. Самой популярной площадкой проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" для подачи заявления на новогодних праздниках стал особняк на Малой Ордынке: 154 пары выбрали данную площадку. Также среди столичных молодоженов были популярны усадьба Н. С. Третьякова и гостиница "Националь".

Всего для проведения церемоний в Москве доступно свыше 60 площадок, среди которых есть дворцы бракосочетания, музеи, станция метро "Маяковская", усадьбы и рестораны.