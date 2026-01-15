В Москве в 2025 году отремонтировали 55 мостовых сооружений

Заммэра Петр Бирюков отметил, что с 2011 года все инженерные сооружения в столице прошли различные виды ремонта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали в прошлом году 55 мостовых сооружений. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию столичных мостовых сооружений уделяется особое внимание, все они проходят регулярные обследования, по итогам которых при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В прошлом году обновили рекордное количество объектов - 55, в том числе такие знаковые как Кутузовская развязка, Ростокинский акведук и эстакада на Дмитровском шоссе за МКАД", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что на 46 мостовых сооружениях провели текущий ремонт, который включал замену деформационных швов,гидроизоляции, барьерных ограждений, шумо- и грязезащитных экранов, покраску фасадных элементов, модернизацию подъемного оборудования. Например, на Кутузовской развязке заменили шумозащитные экраны и отремонтировали ограждения, на эстакаде на Дмитровском шоссе за МКАД восстановили гидроизоляцию, на Крымском автодорожном мосту был выполнен самый большой объем работ по замене деформационных швов - более 1 тыс. погонных метров.

"Провели капитальный ремонт трех пешеходных мостов через озеро Бездонное в парке "Серебряный бор", там отремонтировали несущие железобетонные конструкции, мостовое полотно и перильное ограждение, провели благоустройство прилегающей территории. Капитально отремонтировали Ростокинский акведук, который является объектом культурного наследия федерального значения. Дополнительно отреставрировали архитектурные элементы и восстановили исторический облик сооружения, сохранив при этом его функциональность как пешеходного моста", - добавил заммэра.

Также капитальный ремонт завершился еще на пяти мостовых сооружениях - путепроводах Владычино-Крутицы и Коксогазовый МКАД, путепроводе Косино МКАД, автодорожном мосту "Сколковский 3 км" и эстакаде Варшавская МКАД.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 года все инженерные сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок безопасной эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.