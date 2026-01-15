В США в 2025 году впервые за три года снизилось число новых иностранных студентов

Основной спад пришелся на учащихся программ магистратуры - их прибыло почти на 6% меньше, чем годом ранее

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Впервые за три года в США зафиксировали снижение числа вновь прибывших иностранных студентов. Это произошло на фоне антиммигрантской кампании администрации президента Дональда Трампа и конфликтов Белого дома с элитными учебными заведениями, пишет агентство Bloomberg.

Общее число студентов вузов США осенью 2025 года составило 19,4 млн человек, что на 1% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные некоммерческой организации Национальный студенческий информационный центр. Напротив, число иностранных студентов сократилось на 5 тыс.

Основной спад пришелся на учащихся программ магистратуры - их прибыло почти на 6% меньше, чем годом ранее (-10 тыс. человек). На программы бакалавриата поступило на 3,2% больше человек, но темпы роста оказались значительно ниже, чем в 2024 году (+8,4%). При этом в период с 2020 по 2024 год число иностранных студентов выросло на 50%.

Как поясняет агентство, элитные учебные учреждения столкнулись с повышенными налогами на использование собственных фондовых средств, также для некоторых вузов заморожено федеральное финансирование на фоне разногласий с Белым домом. Госдеп ранее сообщил, что отозвал визы у 8 тыс. студентов в рамках кампании по "обеспечению безопасности Америки", напоминает агентство.