Бастрыкин предложил включать фильмы о подвигах бойцов СВО в "Разговоры о важном"

"Разговоры о важном" с детьми не должны быть формальными, указал председатель Следственного комитета РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Фильмы о подвигах участников специальной военной операции (СВО) необходимо включить в школьные уроки "Разговоры о важном". Такое мнение высказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия со дня образования СК РФ.

"Сейчас снимают очень много достойных документальных фильмов. Вместе с тем не хватает художественных фильмов о подвигах наших бойцов. Считаю, что такие произведения надо вводить и в "Разговоры о важном", - сказал он. По его мнению, "Разговоры о важном" с детьми не должны быть формальными, каждый педагог должен найти подход к ученикам, чтобы заинтересовать их.

Бастрыкин также сообщил, что на встрече с представителями культуры он обращал внимание на произведения о героях СВО.

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" проходят каждый понедельник первым уроком во всех школах и колледжах страны.

