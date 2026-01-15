Утвержден план второго этапа создания мониторинга климатически активных веществ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство России утвердило план мероприятий для реализации инновационного проекта по созданию национальной системы мониторинга климатически активных веществ в 2026-2030 годах.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий для реализации второго этапа инновационного проекта "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ", - говорится в сообщении кабмина.

Создание этой системы - одна из задач, выполнение которых необходимо для достижения национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика". Такой ресурс обеспечит получение независимых климатических прогнозов и информации о причинах изменения климата.

"Научно обоснованные данные и экологический мониторинг станут основой для принятия управленческих решений в области ограничения выбросов парниковых газов и адаптации экономики к глобальным изменениям климата. Это позволит повысить эффективность принимаемых государством мер в области климатической повестки", - отметили в кабмине.

Второй этап реализации проекта рассчитан на 2026-2030 годы и направлен на завершение формирования научной, инфраструктурной и методической основы для новой системы, ее апробацию и функционирование в полном объеме. Для этого запланированы мероприятия, предполагающие модернизацию материально-технической базы, программы фонового мониторинга климатически активных веществ, совершенствование методической базы, продолжение научно-исследовательских работ по развитию систем прогнозирования изменения климата.

Инновационный проект "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ" был утвержден правительством в 2022 году. Его реализация необходима для разработки мер, направленных на экологическую трансформацию отраслей экономики, адаптацию экономики и населения к изменениям климата.