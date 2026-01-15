Врач Ермаченко рассказал, как снизить риски рождения недоношенных детей

Будущим родителям следует пройти проверку на наличие латентных инфекций и генетических заболеваний, заявил детский анестезиолог-реаниматолог

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Будущим родителям при планировании беременности следует пройти проверку на наличие латентных инфекций и генетических заболеваний. Таким мнением с ТАСС поделился детский анестезиолог-реаниматолог, заслуженный врач России Михаил Ермаченко, комментируя информацию о внутриутробной инфекции у новорожденных, которые погибли в роддоме Новокузнецка.

"Родители могут быть просто носителями какой-либо инфекции. Например, окажется, что это мегаловирусная инфекция. Она трансплацентарно через плаценту передастся ребенку. И мама будет в принципе как бы здорова, потому что у нее иммунитета достаточно, она не болеет, а для ребенка вот эта вирусная нагрузка кажется смертельной, он может родиться с каким-нибудь вирусным гепатитом уже внутриутробно. <...> Родители должны обследоваться, пройти все тесты, все посмотреть, есть ли у них в рождении какие-то инфекции, которые могут повлиять на рождение ребенка", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что будущим родителям нужно внимательнее относиться к своему здоровью.

Ермаченко отметил, что при планировании беременности родителям также желательно пройти генетическую экспертизу, чтобы отследить наследственные заболевания. Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина ранее сообщила ТАСС, что генетическое тестирование на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки с 2026 года в России стало бесплатным.

Девять младенцев, по последним данным, умерли в период новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме №1 Кемеровской области. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Задержаны главный врач больницы Виталий Херасков и и.о. завотделением роддома Алексей Эмих, в четверг суд определит им меру пресечения.