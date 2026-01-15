Количество задержанных в Краснодарском крае рейсов сократилось более чем вдвое

В международных аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются вылет и прилет 14 рейсов

КРАСНОДАР, 15 января. /ТАСС/. Вылет и прилет 14 рейсов задерживаются в международных аэропортах Краснодара и Сочи, следует из данных онлайн-табло аэропортов. Накануне в аэропортах Краснодара и Сочи фиксировались задержки по 34 рейсам, в том числе по международным направлениям.

В Краснодаре задержали вылет шести и прилет четырех рейсов. Согласно онлайн-табло, на вылет задержаны два рейса в Анталью (Турция), по одному - в Шарм-Эш-Шейх (Египет), Батуми (Грузия), Хургаду (Египет) и Екатеринбург. На прилет задержаны рейсы из Шарм-Эш-Шейха, Хургады, Стамбула (Турция) и Екатеринбурга.

В аэропорту Сочи, исходя из данных онлайн-табло, на вылет задержек нет, на прилет задержаны четыре рейса: из Батуми, Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), Новосибирска и Омска. В расписании аэропорта Геленджика на четверг, 15 января, рейсов нет.

Снегопады начались в Краснодарском крае с ночи на 12 января и продолжаются четвертые сутки. По данным центра мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае, 15 января в регионе ожидается мокрый снег, гололед в сочетании с сильным ветром, в отдельных районах порывы достигнут 20-25 м/с. На работу аэропортов также оказывают влияние временные ограничения, вводимые Росавиацией в целях безопасности. Так, аэропорт Краснодара накануне не принимал и не отправлял воздушные суда с 11:50 по 15:33 мск.