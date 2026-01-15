В ДНР почтили память защитников Донецкого аэропорта в годовщину его освобождения

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и команда "Молодой гвардии Единой России" провели акцию в память об ополченцах

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Гаврилюк/ ТАСС

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и команда "Молодой гвардии Единой России" провели акцию в память об ополченцах, сражавшихся за Донецкий аэропорт. Ее приурочили к 11-летию освобождения воздушной гавани, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие собрало несколько десятков человек у памятника добровольцам, погибшим в боях аэропорт, который расположен в Киевском районе Донецка. Мемориал представляет собой гранитную плиту с барельефом, позади которой - поврежденная бетонная плита из аэропорта.

"Жизнь человека, дороже ничего нет, поэтому те парни, которые погибли, отдали самое ценное, что есть. Многие ребята отдали свое здоровье, но они защищали свой народ, они защищали своих жителей, свою родную землю. Как повлияло - это был переломный момент. <...> Эпопея за аэропорт объединила все силы ополчения, собрала их под единоначалие, и, в принципе, уже собранным кулаком начали дальше наносить поражения: Углегорск, Дебальцевский котел и другие победы [ополчения]", - сказал Жога.

Вместе с руководителем МГЕР ДНР Сергеем Добровольским и другими участниками акции Жога возложил цветы к памятнику. Ребята также принесли плакаты и бумажные самолетики. Добровольский отметил, что события 2014-2015 годов воодушевили многих стать на защиту Донбасса.

Донецкий аэропорт им. Прокофьева в 2014 году стал одной из самых горячих точек противостояния украинских сил и ополченцев Донбасса. Сначала он приостановил свою работу, затем был разрушен в ходе боев.