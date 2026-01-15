Переведенные из роддома в больницу Новокузнецка дети не имеют общих заболеваний
07:32
обновлено 08:04
НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 января. /ТАСС/. Переведенные в реанимационное отделение детской больницы из новокузнецкого роддома дети не имеют общих заболеваний, у них различные патологии. Об этом сообщил ТАСС главный врач больницы Сергей Щепетков.
Ранее в больнице сообщали, что в реанимационном отделении находятся шестеро младенцев, которых перевели из роддома №1.
"Среди тех детей, которые поступили к нам, какого-либо общего заболевания нет. У них разнообразная патология", - сказал он.
По его словам, детей перевели для получения специализированной помощи, недоступной в роддоме, - например, хирургической или нейрохирургической операции.