Переведенные из роддома в больницу Новокузнецка дети не имеют общих заболеваний

Как сообщил главный врач больницы Сергей Щепетков, у них различные патологии

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 января. /ТАСС/. Переведенные в реанимационное отделение детской больницы из новокузнецкого роддома дети не имеют общих заболеваний, у них различные патологии. Об этом сообщил ТАСС главный врач больницы Сергей Щепетков.

Читайте также Трагедия в новокузнецком роддоме. Ведется проверка после смерти девяти младенцев

Ранее в больнице сообщали, что в реанимационном отделении находятся шестеро младенцев, которых перевели из роддома №1.

"Среди тех детей, которые поступили к нам, какого-либо общего заболевания нет. У них разнообразная патология", - сказал он.

По его словам, детей перевели для получения специализированной помощи, недоступной в роддоме, - например, хирургической или нейрохирургической операции.