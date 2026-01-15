Росздравнадзор изучает обращение о свободной продаже опасных капель в РФ

Благодаря тесному взаимодействию с маркетплейсами реализация препаратов сомнительного качества на их площадках оперативно блокируется, отметили в ведомстве

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Каждый факт реализации недоброкачественных и контрафактных лекарств оперативно проверяется. Росздравнадзор изучает обращение общественников об онлайн-продаже опасных капель для глаз в РФ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в свободной продаже в интернете обнаружили потенциально опасные капли для глаз. Это следует из письма в Росздравнадзор ассоциации "Антиконтрафакт", которая провела исследование рынка препаратов. Общественники считают, что продажа таких капель может нанести вред здоровью россиян, и просят Росздравнадзор принять меры по проверке продавцов.

"Росздравнадзор изучает обращение общественников. Каждый факт проверяется, благодаря тесному взаимодействию с маркетплейсами реализация препаратов сомнительного качества на их площадках оперативно блокируется", - говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре отметили, что с 2020 года ведется мониторинг в интернете по наличию предложений незаконной реализации недоброкачественных, незарегистрированных и контрафактных лекарств. Было проанализировано 176 474 интернет-ресурса, по информации Росздравнадзора Роскомнадзором было принято решение о блокировке 117 075 сайтов, предлагающих к реализации дистанционным способом лекарства сомнительного качества и происхождения.