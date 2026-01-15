В Москве пройдет рейд "Велокурьер" с 16 по 18 января

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции напомнят о необходимости быть внимательными на дороге, уважительно относиться к пешеходам при передвижении по тротуарам, использовать защитную экипировку со световозвращающими элементами

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции проведут с 16 по 18 января рейд, направленный на профилактику правонарушений среди велокурьеров. Об этом сообщили в московской ГАИ.

"С 16 по 18 января на территории города Москвы пройдет мероприятие "Велокурьер", направленное на профилактику правонарушений среди лиц, оказывающих услуги доставки", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

В нем отмечается, что в рамках профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции напомнят данной категории водителей о необходимости быть внимательными на дороге, уважительно относиться к пешеходам при передвижении по тротуарам, использовать защитную экипировку со световозвращающими элементами, строго соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофора.

"Госавтоинспекция Москвы регулярно проводит рейды и проверки, направленные на обеспечение соблюдения ПДД участниками дорожного движения, включая тех, кто оказывает услуги доставки", - подчеркивается в сообщении. В нем указано, что такие меры необходимы для поддержания порядка на дорогах и предотвращения аварийных ситуаций.