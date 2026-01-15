В Москве такси в новогодние праздники перевезли 15 млн пассажиров

В 2025 году услугами такси в столице воспользовались 370 млн раз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Услугами такси в новогодние праздники в Москве воспользовались 15 млн человек. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 31 декабря по 11 января сервисом воспользовались 15 млн пассажиров", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что в Москве более 220 тыс. водителей прошли обязательную аттестацию на знание правил работы. Средний возраст автомобилей составляет 3,1 года. Время подачи машины - 4 мин.

В 2025 году услугами столичного такси воспользовались 370 млн раз.