Патриарх Кирилл поздравил Следственный комитет с 15-летием

Глава РПЦ отметил, что Александр Бастрыкин, будучи председателем СК с момента его основания, всегда стремился оперативно и эффективно решать сложные задачи

Редакция сайта ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Следственный комитет РФ его главу Александра Бастрыкина с 15-летием со дня образования ведомства. Поздравление опубликовано на сайте Московской патриархии.

"Сердечно поздравляю вас и ваших соработников с 15-й годовщиной образования Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в поздравлении.

Патриарх отметил, что Бастрыкин, будучи председателем Следственного комитета с момента его основания, всегда стремился оперативно и эффективно решать сложные задачи. Глава РПЦ также подчеркнул, что сотрудники ведомства посвятили жизнь укреплению правопорядка, борьбе с преступностью и предотвращению различных угроз в отношении общества и государства.

"Желаю вам и вашим коллегам доброго здравия, крепости духа и щедрой помощи Божией в служении на благо Отечества", - заключил предстоятель РПЦ.