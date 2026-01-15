В Казахстане сочли незаконным прецедент с назначением ИИ управленцем АО

Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков республики указало, что "статус независимого директора предполагает наличие у физического лица профессионального суждения, персональной и фидуциарной ответственности, а также соответствие установленным критериям независимости и отсутствия конфликта интересов"

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 15 января. /ТАСС/. Прецедент с назначением искусственного интеллекта (ИИ) в качестве члена совета директоров фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" противоречит законодательству. Об этом сообщили в Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров (QAMS) со ссылкой на ответ государственного регулятора.

QAMS обращалась в Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков Казахстана за разъяснениями после официального назначения в фонд в качестве члена совета директоров нейросети SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence, искусственный интеллект "Самрук-Казына"), что широко обсуждалось в СМИ Казахстана. Как отмечается в ответе ведомства, который опубликовала QAMS, "в соответствии с пунктом 1 статьи 54 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" членом совета директоров может быть только физическое лицо". "Данная норма носит императивный характер и подлежит единообразному применению ко всем акционерным обществам, независимо от формы собственности, состава акционеров или наличия государственного участия", - говорится в опубликованном ассоциацией ответе агентства.

Также регулятор указал, что в кодексе корпоративного управления фонда отсутствуют нормы в части применения ИИ, а "статус независимого директора предполагает наличие у физического лица профессионального суждения, персональной и фидуциарной ответственности, а также соответствие установленным критериям независимости и отсутствия конфликта интересов". Из ответа агентства в QAMS сделали вывод, что это "полностью подтверждает опасения" ассоциации о том, что назначение ИИ в качестве топ-менеджера несет существенные риски и снижение доверия инвесторов. QAMS ранее также сообщала, что направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку такому решению.

SKAI создана на базе казахстанской языковой модели и числится в составе топ-менеджеров на официальном сайте фонда и, согласно сообщению на Казахстанской фондовой бирже KASE, руководство официально уведомило площадку о назначении ИИ членом совета директоров. В октябре 2025 года в правительстве Казахстана сообщали, что нейросеть приняла участие в заседании совета директоров с участием премьер-министра республики. У нейросети есть аватар - образ женщины в одежде с национальными узорами.

Целью назначения SKAI в совет директоров называлось снижение влияния человеческого фактора, повышение прозрачности корпоративного управления, точность и независимость аналитики. Также в фонде называли это "квантовым скачком" в процессе руководства, отметив, что назначение нейросети руководителем с правом голоса стало первым в истории стран Центральной Азии.