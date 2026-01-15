ФСИН опровергла данные о том, что маньяк Шипилов просил об УДО

Там также опровергли информацию о том, что "архангельский Чикатило" содержится в колонии "Черный дельфин"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что приговоренный к пожизненному заключению за убийства Сергей Шипилов просил об условно-досрочном освобождении.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Шипилов, известный как "архангельский Чикатило" подал прошение об УДО, но суд ему отказал. "Распространяемая в СМИ и сети Интернет информация об отбывающем пожизненное лишение свободы осужденном Шипилове С. А. не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе ФСИН.

Там также опровергли информацию о том, что Шипилов содержится в колонии "Черный дельфин".