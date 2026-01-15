Онищенко напомнил о праве компаний разрешить не выходить на работу в непогоду

По словам академика РАН, такая практика редко используется

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Практика не выходить на работу или учебу во время неблагоприятных погодных условий появилась в России давно, но повсеместного правила на этот счет нет - работодатель сам вправе решать, отпускать ли ему сотрудников. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"На самом деле такая практика существует, это касалось многих, когда они учились в школе. Во время морозов, при определенной температуре, в каждом регионе она разная, принималось решение о том, чтобы дети не учились. Сейчас это называется переводом на дистанционное обучение. Это тоже используется, но это уже немножко под другим ракурсом. Что касается взрослого населения, то по фактору температурному, такая практика редко используется, на взрослых это в полной мере нельзя распространить, потому что как раз-то в этих условиях организации, такие как аварийные службы, медицина, должны работать", - сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что работодатели, особенно в частном бизнесе, сами могут принимать решения, отпустить ли сотрудников. "Офисы решение могут принять сами, особенно в частном бизнесе. Условно говоря, оставить людей, без которых нельзя сохранить рабочий процесс. <…> Единого закона на случаи снежных бурь и просто бурь нет. И пока, видимо, такой потребности в этом нет", - считает академик.

В некоторых регионах России в настоящее время установились неблагоприятные погодные условия. В Краснодарском крае снегопады начались с ночи на понедельник и продолжаются четвертые сутки. По данным центра мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае, 15 января в регионе ожидается мокрый снег, гололед в сочетании с сильным ветром, в отельных районах порывы достигнут 20-25 м/с. Непростая ситуация складывается и на Дальнем Востоке - регион накрыла череда мощных циклонов, они принесли порывистый штормовой ветер, рекордное количество осадков и серьезное ухудшение обстановки на дорогах.