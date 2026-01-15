Туристы не пострадали при падении крана на дорогу в пригороде Бангкока

Газета Manager Online информировала о гибели двух человек и ранении еще пяти

БАНГКОК, 15 января. /ТАСС/. Иностранные туристы не пострадали в результате падения строительного крана на проезжую часть в пригороде Бангкока. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в таиландской туристической полиции.

"Согласно предварительной информации, никто из туристов не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Газета Manager Online ранее информировала о гибели двух человек и ранении еще пяти в результате падения строительного крана, задействованного в строительстве дублирующей автомагистрали. Инцидент произошел в провинции Самутсакхон примерно в 20 км к юго-западу от таиландской столицы на автомагистрали Рама II, которая соединяет Бангкок с такими курортными направлениями, как Хуахин и Пхукет. Кран обрушился на две проезжающие машины.

В среду в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства 32 человека погибли и 67 пострадали в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд, который следовал по маршруту Бангкок - Убонратчатхани.