В "Артеке" выпало наибольшее количество снега за последние 10 лет

Снегопад впечатлил и воодушевил детей на зимние забавы

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Обильный снег выпал на территории международного детского центра "Артек" в Республике Крым 15 января, сообщил ТАСС директор центра Константин Федоренко. Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Артека", такого количества снега на территории центра не было как минимум 10 лет.

"Артек" в эти дни переживает уникальное погодное явление - после обильных снегопадов территория детского центра покрыта белым полотном. Это очень сильно преобразило пейзаж международного детского центра. Необычное и живописное сочетание субтропической растительности и снежного покрова создает неповторимую визуальную картину: заснеженные пальмы, оливковые рощи и кипарисы под белым убранством", - сказал директор.

Он добавил, что снегопад впечатлил и воодушевил детей на зимние забавы, а центр стал еще больше создавать атмосферу зимней сказки.