В Рязани после ЧП в Новокузнецке проверят перинатальный центр и роддом

Все сотрудники в кратчайшие сроки пройдут курс повышения квалификации по программе "Безопасность учреждений здравоохранения"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Внеплановые проверки проводятся в перинатальном центре и родильном доме № 2 в Рязани на фоне расследования по факту гибели новорожденных в Новокузнецке Кемеровской области. Все сотрудники в кратчайшие сроки пройдут курс повышения квалификации по программе "Безопасность учреждений здравоохранения", сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"По поручению губернатора Рязанской области начаты внеплановые комплексные проверки в перинатальном центре и родильном доме № 2. Внутренние проверки включают: контроль санитарно-эпидемиологического режима и соблюдения всех протоколов инфекционной безопасности; проверку состояния и готовности медицинского оборудования, особенно в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных; аудит кадровой обеспеченности и графика работы медицинского персонала", - пояснили в ведомстве.

В учреждениях родовспоможения введен обязательный масочный режим для персонала и температурный фильтр. Временно ограничено проведение массовых мероприятий, включая Дни открытых дверей, с целью минимизации рисков заноса инфекций. "Все сотрудники областного клинического перинатального центра и родильного дома № 2 в кратчайшие сроки пройдут внеплановый курс повышения квалификации по программе "Безопасность учреждений здравоохранения" с акцентом на профилактику внутрибольничных инфекций, неотложную помощь новорожденным и действия в чрезвычайных эпидемиологических ситуациях", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в региональном Минздраве, основным приоритетом является обеспечение максимальной безопасности для матерей и новорожденных. Все действия направлены на недопущение трагических инцидентов в учреждениях родовспоможения Рязанской области, подобных произошедшему в Новокузнецке. "Ситуация в Новокузнецке воспринята как тревожный сигнал для всей системы. В Рязанской области меры носят опережающий и превентивный характер. Наша задача - использовать этот трагический опыт для укрепления защиты самых уязвимых пациентов: новорожденных детей. Все решения принимаются и будут приниматься исключительно на основе принципа наивысших стандартов инфекционной безопасности", - пояснили в ведомстве, отметив, что на текущий момент в Рязанской области чрезвычайных ситуаций, аналогичных произошедшей в Новокузнецке, не зафиксировано. Все принимаемые меры носят упреждающий, профилактический характер и направлены на минимизацию любых подобных рисков в будущем.