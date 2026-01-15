В Красноармейске уберут арт-объект с немецким названием города

Комиссия рассмотрела обращения жителей города

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 15 января. /ТАСС/. Арт-объект "Бальцер" с историческим немецким названием Красноармейска Саратовской области демонтируют с городской площади после обращений жителей. Об этом сообщила администрация Красноармейского района.

Город Бальцер был основан в 1765 году как колония немецких переселенцев. В 1942 году переименован в Красноармейск.

"Комиссия рассмотрела обращения жителей города, а также приняла во внимание текущую ситуацию, связанную с проведением специальной военной операции. По итогам обсуждения было поддержано решение о демонтаже арт-объекта "Бальцер", установленного возле городской площади", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации сообщили о поступающих обращениях с просьбами демонтировать арт-объект. По мнению заявителей, среди которых участники спецоперации и их близкие, на фоне СВО нахождение подобного арт-объекта в общественном пространстве является неуместным. По их словам, городская площадь должна быть местом, прежде всего, "памяти, уважения и единения".