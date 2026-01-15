Полиция провела рейд на рынке в Апраксином дворе

Проверили документы более 100 мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга при силовой поддержке Росгвардии провели профилактический рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства на рынке в Апраксином дворе, нарушителем оказался почти каждый четвертый из более чем ста иностранцев. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД города.

"В ходе проверки полицейские проверили документы более чем у сотни иностранных граждан. Результаты оказались предсказуемыми: почти каждый четвертый проверяемый не смог подтвердить законность своего пребывания на территории России", - говорится в сообщении ГУ МВД.

По итогам проверки все иностранные граждане, нарушившие миграционное законодательство, были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности.