В Краснодаре начались подтопления улиц после снегопадов

Работают коммунальные службы

КРАСНОДАР, 15 января. /ТАСС/. Коммунальные службы ликвидируют подтопления проезжих частей в Краснодаре, которые возникли в результате потепления после снегопадов. Об этом сообщил замглавы города Владимир Архипов.

В минувшие выходные в Краснодаре шли сильные проливные дожди. Затем с ночи на понедельник начались обильные снегопады. Так, в Краснодаре только за первые полдня снегопада снег лег толщиной в 15 см, в некоторых районах региона выпала половина месячной нормы снега. 12 января международный аэропорт приостанавливал обслуживание пассажиров из-за усиления снегопада и недостаточного коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе.

"В связи с отрицательными температурами воздуха, к сожалению, не получалось выполнить откачку воды с проезжих частей на отдельных участках дорог города Краснодара. Сегодня у нас положительные температуры, водооткачивающая техника поехала работать с утра в поселок Индустриальный, в поселок Калинино-1, это улица Переяславская и другие улицы, и микрорайон Музыкальный", - сообщил Архипов, заявление которого приводит муниципальный центр управления городом.

Ранее сообщалось, что на 15 и 16 января в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся снегопадом и усилением ветра.