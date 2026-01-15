В Московском зоопарке началось создание нового вольера для панды Катюши

На первом этаже площадью около 1700 кв. м разместят несколько просторных внутренних и уличных экспозиционных вольеров

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Работы по созданию двухуровневого вольерного комплекса для подросшей панды Катюши площадью более 2 тыс. кв. м начались в Московском зоопарке, сообщили в Telegram-канале учреждения.

"Новый павильон будет расположен на старой территории, на так называемом "Круге катания". Он станет домом для подросшей любимицы посетителей и одним из самых современных и комфортабельных пространств. Двухуровневое сооружение общей площадью более 2 тыс. кв. м предназначено для первого детеныша большой панды, рожденного в России", - сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Уточняется, что на первом этаже площадью около 1700 кв. м разместят несколько просторных внутренних и уличных экспозиционных вольеров. Их оформят в стилистике естественной среды обитания больших панд - сычуаньских лесов, внутри будут разнообразные конструкции для лазания, а также искусственные водоемы. Там можно будет регулировать температуру воздуха и влажность. Предусмотрят и изолированные неэкспозиционные вольеры для отдыха, тренингов, вспомогательные помещения для выращивания потомства.

Новый павильон возведут в соответствии с передовыми международными стандартами содержания этого редкого вида, он будет оснащен современной кормокухней, холодильными камерами для хранения бамбука и системами водоподготовки, климат-контроля, видеонабюдения. Здесь также предполагается мастерская по изготовлению игрушек, где киперы сами будут создавать предметы для обогащения среды большой панды.

"Начало монтажа комплекса для большой панды ознаменует собой начало новой эпохи развития зоопарка. Мы создаем не просто вольер, а целую экосистему, ориентированную на высочайший уровень благополучия, научных исследований и демонстрации этих удивительных животных", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.