Бастрыкин сообщил о значительном обновлении кадрового состава СК за 15 лет

Для подготовки будущих специалистов в системе Следственного комитета создано пять кадетских корпусов и три академии, отметил председатель ведомства

Редакция сайта ТАСС

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин © Пресс-служба СК РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Кадровый состав Следственного комитета РФ значительно обновился за 15 лет, средний возраст следователей составляет 34 года. Об этом сообщил ТАСС председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью по случаю 15-летия образования ведомства.

Читайте также Глава СК Бастрыкин: за 15 лет добились возмещения ущерба от преступлений на 1 трлн рублей

"Прежде всего стоит отметить, что за 15 лет значительно обновился кадровый состав нашего ведомства. И это абсолютно нормальный процесс. Сейчас у нас очень много молодых специалистов. Средний возраст следователей составляет 34 года", - сказал он.

По словам Бастрыкина, современный следователь - это профессионал, который готов выполнить свой служебный долг в любое время. "Он должен быть преданным своему делу и обладать высокой нравственной стойкостью. Чтобы люди доверяли правоохранительным органам, надо внимательно относиться к каждому человеку, особенно оказавшемуся в беде и обратившемуся к нам за помощью", - сказал он.

Для подготовки будущих специалистов в системе СК создано пять кадетских корпусов и три академии, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Севастополе и Луганске. Кроме этого, по всей стране действует 203 профильных кадетских класса. На данный момент в ведомственных образовательных организациях проходят обучение 1 232 кадета, из которых 340 сирот и 269 детей участников СВО, а также 1 177 курсантов, среди которых 229 сирот и 113 детей участников СВО. "Кроме того, для социальной поддержки участников специальной военной операции в ведомственных академиях по заочной форме обучения обучается 31 человек из их числа. Еще 6 участников СВО обучаются очно", - сообщил Бастрыкин.

На данный момент службу в СК проходят уже 893 выпускника образовательных учреждений ведомства.