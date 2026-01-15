В КЧР планируют восхождение в честь Года единства народов России

Восхождение собираются провести летом

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 15 января. /ТАСС/. Следователи в Карачаево-Черкесии летом 2026 года планируют провести восхождение в горах Архыза, приуроченное к Году единства народов России. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по региону Владимир Хорольский.

"Запланировали горное восхождение в поселке Архыз Зеленчукского района, посвященное Году единства народов РФ. Одним из сложных этапов Великой Отечественной войны стала героическая оборона перевалов Кавказа, за которые в том числе в горах Карачаево-Черкесии бок о бок отважно сражались представители разных народов и конфессий. Сплоченность и единство защитников Отечества - пример для нас и подрастающего поколения, завет наших старших. Мы должны чтить память героев, крепить дружбу и братство многонациональной России", - сказал собеседник агентства.

Восхождение планируется провести летом, маршрут пока не определен, отметил Хорольский.

В Год единства народов России следственное управление СК РФ по КЧР намерено также организовать шахматный турнир для юных жителей республики.

В ноябре прошлого года в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям президент РФ Владимир Путин поддержал предложение одного из участников объявить 2026 год Годом единства народов России. Соответствующий указ глава государства подписал 25 декабря 2025 года.