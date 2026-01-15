На Камчатке в условиях циклона возобновляются подвозы продукции в торговые точки

Хлебокомбинат, пекарни, молокозавод и птицефабрика работают без остановок

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Подвозы социально значимой продукции в торговые точки Петропавловска-Камчатского в условиях циклона возобновляются, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

Ранее сообщалось, что в придомовых магазинах Петропавловска-Камчатского фиксируется нехватка скоропортящихся продуктов из-за мощного циклона.

"В Камчатском крае обеспечена стабильная работа предприятий пищевой промышленности и продолжается контроль подвоза социально значимых продуктов питания в торговые точки. Торговые организации и предприниматели активно включились в расчистку прилегающих территорий и подъездных путей. По мере восстановления транспортной доступности поставки продукции возобновляются. Подвоз хлеба, молочной продукции и яйца осуществляется во все доступные торговые точки. Ограничения в наличии продукции в отдельных торговых точках связаны исключительно с временными трудностями логистики и проезда автотранспорта в условиях сильного снегопада", - рассказали в правительстве края.

Уточняется, что хлебокомбинат, пекарни, молокозавод и птицефабрика работают без остановок, перебоев с производством нет. Возникающие сложности носят исключительно логистический характер и связаны с ограничениями проезда. "По мере расчистки дорог поставки возобновляются, торговые точки постепенно наполняются продукцией. Ситуация с хлебом, молоком и яйцом стабилизируется, запасов достаточно. Мы держим обстановку на постоянном контроле", - цитирует пресс-служба председателя правительства Камчатского края Юлии Морозовой.

Отгрузка хлеба осуществляется к торговым точкам, где обеспечен подъезд продовольственной техники - к завтрашнему дню перебои с поставками хлеба, по заверениям краевых властей, будут ликвидированы в большой части.

Новый циклон принес на Камчатку снег и ветер до 38 м/с, атмосферный вихрь продолжает оказывать влияние на погоду на юге края. На дорогах в Петропавловске-Камчатском нулевая видимость, учреждения переведены на дистанционный режим работы, автобусы не вышли на линию. По городу курсируют вахтовые автобусы. Занятия в школах Петропавловска-Камчатского и Елизова отменены до конца рабочей недели.