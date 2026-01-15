Родственникам погибших на СВО жителям Баксана передали их награды

Указом президента России орденами Мужества посмертно награждены Астемир Татаров, Руслан Абидоков, Юрий Макоев, а также медалью Суворова награжден Иван Коков

НАЛЬЧИК, 15 января. /ТАСС/. Награды четверых жителей города Баксана в Кабардино-Балкарии (КБР), погибших в ходе специальной военной операции, передали их родственникам. Указом президента РФ их посмертно наградили орденами Мужества и медалью Суворова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Наши воины с честью выполнили возложенные на них нашим Отечеством задачи. Память об истинных героях Российской Федерации навсегда останется в наших сердцах. Если мы можем оказать вам какую-либо помощь, то в рамках своих полномочий мы ее окажем", - обратился к родственникам погибших мэр города Баксана Хачим Мамхегов.

Награды родным участников специальной военной операции вручили представители администрации городского округа Баксан, военкомата и фонда "Защитники Отечества". Они выразили слова благодарности родителям за достойное воспитание своих сыновей.