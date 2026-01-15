ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Медперсонал роддома Новокузнецка в декабре и январе болел ОРВИ

При этом все они оставались дома
08:58
обновлено 09:23
© Ярослав Беляев/ ТАСС

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 января. /ТАСС/. Главный врач больницы Новокузнецка, где умерли девять младенцев, Виталий Херасков в январе болел респираторным заболеванием. Также в декабре - январе в роддоме часть персонала болела ОРВИ, но все они оставались дома, огласила на судебном заседании судья Инна Ма.

"Сам Херасков приехать в больницу (после смерти одного из младенцев в начале января - прим. ТАСС) не мог, так как он болел респираторным заболеванием", - огласила протоколы допросов судья. Также в материалах дела есть информация о том, что часть персонала роддома в декабре - январе также болела ОРВИ, но они оставались дома. 

