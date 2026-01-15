В Запорожской области более 1 тыс. абонентов остались без света

Причины отключения электричества уточняются

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. потребителей в Бердянском муниципальном округе Запорожской области остались без электроснабжения. Причины отключения электричества уточняются, сообщили в Министерстве энергетики Запорожской области.

"В Бердянском муниципальном округе зафиксировано отключение электроснабжения в селе Нововасильевка. Без электроэнергии остаются 1 146 потребителей", - сказано в сообщении.

"Энергетические бригады задействованы в усиленном режиме и проводят необходимые мероприятия для максимально оперативного восстановления подачи электроэнергии", - добавили в министерстве.

Ранее 15 января специалисты полностью восстановили электроснабжение в Запорожской области после массовых отключений из-за непогоды и других причин. Как сообщили в "Запорожьеэнерго" - филиале АО "Юго-Западная электросетевая компания", перебои затронули более 68 тыс. потребителей.