В четырех городах Сибири объявили режим "черного неба"

Он будет действовать до 19 января

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе (так называемый режим "черного неба") ожидаются в Новосибирске и Искитиме до 19 января. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского Минприроды.

"В период с 18:00 (14:00 по мск) 15 января до 15:00 (11:00 по мск) 19 января 2026 года на территории городов Новосибирска и Искитима объявляются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) I степени опасности", - говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского УГМС, также режим "черного неба" на эти дни объявлен в Томске и Кемерове.

Во время неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.

В этот период предприятиям, где производство связано с выбросом загрязняющих веществ, предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.