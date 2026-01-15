Турпоток в Хабаровский край вырос на 1,2% во время новогодних выходных

Регион принял 117 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Туристический поток в Хабаровский край во время новогодних праздников в 2025 году составил 117 тыс. человек, что на 1,2% выше, чем в 2024 году. Об этом во время пресс-конференции, посвященной подведению итогов новогоднего туристического сезона, в пресс-центре ТАСС Дальний Восток сообщил заместитель министра туризма региона Николай Иванов.

"Ключевым показателем роста является увеличение общего турпотока в период новогодних каникул. За отчетный период конца декабря 2025 - начала января 2026 года край принял 117 тыс. гостей, что превышает показатель прошлого года, составивший 115 тыс. человек. <…> Край увеличил турпоток, и ожидаем его дальнейший рост. [Прирост] составил 1,2%", - сказал он.

По словам Иванова, туристы активно интересовались экскурсиями к петроглифам в селе Сикачи-Алян, посещением Каменных водопадов, походами на хребет Джаки-Унахта-Якбыяна и скалы Надге, а также освоение Гионского хребта и прогулки по Хехциру.

"Среди жителей и гостей края был спрос на активные виды отдыха: катание на собачьих упряжках, лыжные прогулки в районе села Петропавловка, снегоходные маршруты у озера Амут, подледная рыбалка и посещение Вяземских источников. Особой популярностью среди гостей продолжили пользоваться ведущие горнолыжные комплексы: "Холдоми" посетило 10 тыс. человек, а "Хехцир" - 9 тыс. человек, что внесло существенный вклад в общий показатель посещаемости горнолыжных комплексов края, достигший 35,6 тыс. человек", - сказал он.