Первый участок Рублево-Архангельской линии метро запустят в 2026 году

Строительство новой линии метро до Рублево-Архангельского должно быть завершено в 2027 году

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин дал старт проходке двухпутного тоннеля на участке Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена между станциями "Серебряный Бор" (проектное название - "Живописная") в районе Хорошево-Мневники и "Строгино", передает корреспондент ТАСС. Первый участок линии запустят уже в этом году.

"Приступаем к самому сложному участку линии. Проходим почти 2 км под водой, под Москвой-рекой и Большим Строгинским заливом: здесь, в Серебряном Бору, заходим большим щитом, подныриваем на глубину 44 м и дальше, больше, чем через 3 км, выходим уже в Строгино. Участок сложный, но технология в целом отработана, думаю, все пройдет нормально", - сказал мэр.

По его словам, строительство новой линии метро до Рублево-Архангельского должно быть завершено в 2027 году. Первую очередь между станциями "Деловой центр" и "Бульвар Генерала Карбышева" планируется запустить в этом году, "работы идут по плану, даже с небольшим опережением", добавил Собянин.

"Запускаем", - дал команду Собянин, и щит-гигант "Лилия" начал движение. Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, диаметр тоннеля составит 10 м, длина - 3,34 км.

Всего на будущей Рублево-Архангельской линии сейчас работает сразу шесть проходческих щитов. Тоннели от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева" уже пройдены, в них идут работы по укладке путей и монтажу необходимого оборудования. Остальные тоннели на участке от "Бульвара Генерала Карбышева" и "Ильинской" находятся в активной стадии строительства.

"В зоне пересечения с линией метро ширина русла Москвы-реки составляет более 250 м, Большого Строгинского затона - порядка 1,5 км. Именно поэтому было принято решение о строительстве тоннеля большого диаметра, в котором благодаря мощным вентиляторам будет обеспечена необходимая циркуляция воздуха. Таким образом, можно будет обойтись без возведения вентиляционных шахт, выходящих на поверхность", - пояснили в мэрии.

Новая ветка

"Рублево-Архангельская ветка Московского метрополитена длиной 27,6 км с 12 станциями пройдет от ММДЦ "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск - с пересадками на Московское центральное кольцо (МЦК), Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро (БКЛ). <…> Все станции Рублево-Архангельской линии будут оснащены современными сервисами для пассажиров", - заверили в пресс-службе.

Так, новая линия свяжет два деловых квартала: ММДЦ "Москва-Сити" и "СберСити" в районе Рублево-Архангельское. На конечной станции "Деловой центр" пассажиры смогут пользоваться инфраструктурой "Москва-Сити" - одного из крупнейших транспортных хабов города.

Ожидается, что в первые годы эксплуатации Рублево-Архангельской линией будут пользоваться порядка 170 тыс. пассажиров в сутки, а в перспективе - до 250 тыс. пассажиров в сутки. Перевозку будут осуществлять современные, технологичные и комфортные поезда российского производства. На начальном этапе линию будет обслуживать электродепо "Солнцево". В дальнейшем планируется построить электродепо "Ильинское". Для автомобилистов будут организованы перехватывающие парковки.

"Первые две станции будущей ветки "Деловой центр" и "Шелепиха" были открыты в 2018 года в составе Большой кольцевой линии метро. В настоящий момент они временно закрыты для проведения работ по интеграции с Рублево-Архангельской линией", - подчеркнули в мэрии.

Власти Москвы также отметили, что в 2021 году были начаты работы по строительству первого и второго пусковых комплексов Рублево-Архангельской линии от станции "Шелепиха" до станции "Липовая Роща" протяженностью 12,7 км с 6 новыми станциями: "Звенигородская" - возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда; "Народное Ополчение" (пересадочная на одноименную станцию БКЛ) - вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова; "Бульвар Генерала Карбышева" - параллельно улице Маршала Тухачевского на пересечении с бульваром Генерала Карбышева; "Серебряный Бор" - вдоль улицы Паршина вблизи пересечения с Живописной улицей; "Строгино" (пересадочная на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии) - вдоль Строгинского бульвара; "Липовая Роща" - на территории Московской области вдоль МКАД, между Новорижским шоссе и территорией жилой и общественной застройки "Спутник".