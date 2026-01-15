В Николаевске-на-Амуре образовались трехметровые сугробы

Несколько циклонов подряд накрыли север и восток Хабаровского края

Редакция сайта ТАСС

© Telegram-канал администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края/ ТАСС

ХАБАРОВСК, 15 января. /ТАСС/. Несколько циклонов подряд накрыли север и восток Хабаровского края, в городе Николаевске-на-Амуре образовались трехметровые сугробы. Об этом ТАСС сообщили в районной администрации.

На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале администрации города, видно, как сугробы почти полностью скрывают первые этажи зданий, частные дома, автомобили.

"Не везде, но местами сугробы из-за заносов, переметов достигают высоты в три метра, в основном, это метр - полтора. Снег идет с начала недели, практически не прекращаясь. Небольшой перерыв и снова снег", - сказали в администрации. Там уточнили, что таких снегопадов в районе в январе не было более десяти лет.

С начала зимы это уже пятый циклон в районе. После предыдущих обильных снегопадов с порывистыми ветрами город был расчищен, дороги приведены в нормативное состояние, но сейчас все засыпало снова. С декабря в районе действует режим ЧС. В поселениях района лавиноопасно.

Техника работает, но не справляется

Глава района Анатолий Леонов сообщил в своем Telegram-канале, что коммунальные службы в городе пытаются бороться с последствиями метели. На дорогах работает техника, однако ветер со скоростью 7-14 м/с с порывами до 20 м/с практически сразу же заметает все, что было расчищено.

"Уважаемые жители, особенно жители частного сектора, никто про вас ни в коем случае не забывает! Но общая протяженность дорог в границах Николаевска-на-Амуре - 94,7 км. Все дороги невозможно прочистить одномоментно! Тем более, что снег не прекращается. Наберитесь, пожалуйста, терпения. Легковые автомобили, которые некоторые нерадивые водители бросают на дорогах, затрудняют либо блокируют работу техники. Постарайтесь, пожалуйста, без крайней необходимости, обойтись без личного транспорта", - написал глава.

В городе закрыт аэропорт, не работает ледовая переправа, на линию не вышли автобусы. "Низкая видимость, ширина дорожного полотна недостаточная, разворотные кольца не сформированы, не расчищены остановки - все это, прежде всего, небезопасно для пассажиров", - написал Леонов.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства функционируют, отключений электроэнергии и теплоснабжения ни в районном центре, ни в поселениях нет. Магазины работают, продукты имеются, у полиции и скорой помощи есть вездеходы. Школы района до конца недели переведены на дистанционное обучение.

Как рассказала ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева, в Николаевске-на-Амуре выпало до 80% месячной нормы снега.

"Там отмечается сильный ливневый снег, метель. Уже выпало 37 мм осадков при норме для города в 46 мм. В этой местности один циклон сменяет другой, снегопады будут как минимум до конца недели, а может - и до конца месяца", - сказала Брынцева.

Ранее синоптики предупреждали о циклонах на севере и востоке Хабаровского края. По словам Брынцевой, очень сильный снег отмечается в Аяно-Майском районе. Там выпало 170% месячной нормы, по остальным территориям - от 50% и выше.