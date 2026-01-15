Hindustan Live: в Индии считавшаяся мертвой 103-летняя женщина ожила

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. 103-летняя женщина в Индии, считавшаяся умершей, ожила в свой день рождения всего за несколько часов до похорон. Об этом в среду сообщила газета Hindustan Live.

Инцидент произошел в штате Махараштра. Родственники женщины рассказали, что она два месяца была прикована к постели, а последние несколько дней ничего не ела и пила всего по две ложки воды.

В понедельник Гангабай Савджи Сахаре перестала двигаться, и семья предположила, что она умерла. Началась подготовка к похоронам. Как пишет газета, неизвестно, было ли получено медицинское заключение.

На утро вторника церемония была практически подготовлена. Однако внезапно женщина пошевелила пальцами ног, это заметил ее внук. "Я увидел, как двигаются ее ноги, закричал о помощи. Когда мы убрали вату из ее носа (один из элементов подготовки к похоронам - прим. ТАСС), она начала тяжело дышать", - приводит газета слова родственника.

После этого похороны были отменены, и семья отпраздновала день рождения Гангабай Савджи Сахаре.