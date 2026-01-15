Установка насосного оборудования решила проблему с теплом в Нариманове

Прошлой зимой без отопления оставались тысячи жителей

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Проблема с теплом в городе Нариманове Астраханской области, где прошлой зимой оставались без отопления тысячи жителей, решена после установки насосного оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

В конце декабря 2025 года пресс-служба губернатора Астраханской области со ссылкой на Минстрой региона сообщила, что проблема теплоснабжения не решена за 2025 год, несмотря на замену коммунальных сетей. Основной причиной названо неравномерное распределение теплоресурса в сетях из-за несанкционированной установки насосов жителями в квартирах.

"Все насосное оборудование установлено и находится в исправном состоянии, обеспечивая требуемую циркуляцию теплоносителя по системе. Система отопления функционирует в штатном режиме, на сегодняшний день жалоб от местного населения нет", - говорится в сообщении.

Также в предоставленной ТАСС справке указаны параметры, свидетельствующие о соблюдении температурного режима: разница показателей в подающем и обратном трубопроводах составила 20 градусов. Это примерная температура в помещениях, индикатор соответствует норме.

О мерах властей и органов следствия

Ранее в пресс-службе администрации губернатора сообщали, что власти Астраханской области приняли решение о выделении более 900 млн рублей на капитальный ремонт теплосетей в городе Нариманове, где, по данным СУ СК РФ по региону, с 21 октября по 15 ноября 2024 года произошло более 40 аварий и без тепла и воды оставались жители 56 многоквартирных домов. Заменено 8 км сетей, теплоснабжение переведено на систему разделения потоков горячей воды и воды теплоснабжения.

Итогом критической ситуации в Нариманове стала серия уголовных дел. Экс-глава Наримановского района находится под следствием с конца декабря 2025 года в связи с уголовным делом по факту хищения бюджетных средств в размере свыше 4,7 млн рублей. В октябре 2025 года было возбуждено дело в отношении врио главы города Нариманова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по аналогичной статье подозревается и.о. гендиректора организации, с которой были заключены договоры о замене трубопровода. В январе директор МУП "Теплоснабжение" стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог).